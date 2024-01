Balneari: Bonelli (Avs), accetto proposta Briatore, io al Twiga se lui riporta residenza in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accetto la proposta di Briatore di lavorare al Twiga compatibilmente con i miei impegni parlamentari, e ci vedremo quest'estate nel suo stabilimento balneare. Ma accetto ad una condizione, quella che lui riporti la sua residenza da Montecarlo in Italia così potrà pagare le tasse nella nazione dove è nato". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)