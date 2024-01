Lazio: Rocca su antifascismo in statuto, è in Costituzione, valore in cui ci riconosciamo tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge del consigliere regionale Mario Ciarla del Pd, di inserire il riferimento all'antifascismo e alla resistenza nello statuto regionale, "la discuteremo, è comunque nella Costituzione ed è un valore in cui tutti ci riconosciamo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia per i 120 anni della società sportiva Lazio, in corso presso la sede della giunta regionale. (Rer)