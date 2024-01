Cultura: Piccolotti (Avs), ruolo Sgarbi sempre più imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sdegnati per le vicende del sottosegretario Sgarbi che stanno proiettando un'ombra sulle istituzioni di questo Paese. Questo sottosegretario è stato più volte causa di imbarazzo per le istituzioni: debiti con l'erario, problemi con il pagamento delle tasse, conferenze a pagamento quando era già membro del governo Meloni. È stato più volte imbarazzante per i toni e per la modalità della sua comunicazione. Certo sarà la magistratura ad accertare le sue responsabilità sul presunto furto di un quadro ad oggi nelle sue mani, ma è chiaro che questa lunga serie di comportamenti dovrebbe indurre un governo minimamente preoccupato dell'onorabilità dell'Italia a chiedere al sottosegretario Sgarbi un passo indietro". Lo ha affermato Elisabetta Piccolotti, dell'Alleanza verdi e sinistra, prendendo la parola nell'Aula della Camera. "Noi di Alleanza verdi e sinistra - ha proseguito la parlamentare rossoverde della commissione Cultura di Montecitorio - abbiamo più volte sollecitato il governo a fare questa scelta. Oggi che arrivano nuove notizie sulle indagini crediamo che nessuno possa tirarsi indietro. Siamo preoccupati anche perché il sottosegretario Sgarbi ha la delega alla sicurezza dei Beni culturali. Ma è mai possibile che ad occuparsi della sicurezza dei beni culturali italiani sia un sottosegretario che viene accusato di aver rubato un bene culturale? L'Italia dovrebbe essere un faro per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, non possiamo permetterci di dare questa immagine, è un danno serio - ha concluso Piccolotti - per il nostro Paese. Questa vicenda va chiusa al più presto". (Rin)