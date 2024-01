Zes: P. De Luca (Pd), prima figuraccia 2024 per Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona economica speciale unica "voluta fortemente dal governo non parte. Prima figuraccia del 2024. Con un provvedimento protocollato lo scorso 30 dicembre, infatti, il ministro Fitto è stato costretto a prorogare di due mesi la durata dell'incarico degli attuali commissari perché la struttura di missione a palazzo Chigi, voluta dal governo per sostituirli, non è pronta e non è in grado di partire neanche nelle prossime settimane. Siamo all'assurdo!". Lo dichiara il deputato Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico nella commissione Politiche europee della Camera. "Come volevasi dimostrare e come abbiamo denunciato nei mesi scorsi - prosegue il parlamentare -, il progetto immaginato dalla destra è irrealizzabile, almeno per il momento, e non si sa se lo diventerà mai. Ecco il risultato di una scelta del tutto sbagliata, una situazione di confusione ed incertezza assoluta per tutti gli operatori che vogliono investire al Sud. È l'ennesimo passo falso di questo governo che continua a penalizzare il Mezzogiorno ed a collezionare brutte figure". (Rin)