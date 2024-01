Medio Oriente: Lega-Fd'I-FI, non si può dimenticare che è Israele Paese aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La preoccupazione di evitare un'escalation pericolosa del conflitto in Medio Oriente, e di limitare il più possibile le sofferenze subite dalla popolazione civile, araba e israeliana, è del tutto condivisibile e corrisponde all'atteggiamento opportunamente assunto dal governo italiano in seguito alla crisi innescata dai massacri del 7 ottobre. Non si può però accettare l'operazione mediatica in atto anche in Italia volta ad attribuire ad Israele la responsabilità del perdurare e dell'allargamento del conflitto. Non si può dimenticare che Israele è il paese aggredito, non soltanto da Hamas con l'orrenda e intenzionale strage di civili del 7 ottobre, ma anche dall'Iran che ha armato, sostenuto e finanziato Hamas e gli altri soggetti come Hezbollah e gli Houthi che - con il pretesto di difendere il popolo palestinese - conducono azioni aggressive di tipo terroristico. Gli Houthi, in particolare, con le loro azioni contrarie al diritto internazionale alla libertà di navigazione, determinano effetti negativi sulla stabilità delle stesse economie europee". Lo affermano i deputati Paolo Formentini (Lega), Stefano Maullu (Fratelli d'Italia) e Andrea Orsini (Forza Italia). I parlamentari aggiungono: "Israele, unica democrazia liberale dell'area, non compie mai aggressioni, reagisce con forza quando viene aggredita e messa in pericolo. Naturalmente, è giusto chiedere che tale reazione sia condotta in modo da limitare al minimo le vittime civili, ma non si può mettere in discussione il diritto di Israele, come di ogni stato, a difendersi. Per evitare ogni escalation basterebbe che l'Iran e i suoi protetti smettessero di aggredire Israele, di metterne in discussione il diritto ad esistere in pace e sicurezza, e liberassero senza condizioni tutti gli ostaggi israeliani rapiti lo scorso 7 ottobre. La soluzione dei 'due popoli, due Stati' potrà diventare infatti realtà solo quando Israele avrà ragionevoli garanzie sulla propria sicurezza".(Rin)