Regionali: Zangrillo, in Piemonte nessun problema a ricandidare Cirio, non ci si divida in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle elezioni Regionali "noi siamo pronti, in Piemonte abbiamo lavorato, si ricandida Cirio che è un ottimo politico che ha esperienza, penso non ci saranno problemi a ricandidarlo e riconfermarlo". Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Rai Radio1 ospite di "Un Giorno da Pecora". In Sardegna "saranno Meloni, Salvini e Tajani a decidere, noi dobbiamo garantire unità del centrodestra, mi auguro non ci si divida, evitiamo di fare quel che fa il centrosinistra", aggiunge. (Rin)