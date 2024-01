Romania-Ucraina: presidenti a colloquio, focus su guerra e priorità per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, nel quale si è parlato della situazione della sicurezza in Ucraina e nella regione, in particolare nel Mar Nero. Lo ha riferito l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. "Il presidente della Romania ha assicurato al presidente Volodymyr Zelensky la prosecuzione del fermo sostegno della Romania" e ha ribadito la condanna per l’intensificazione dei brutali attacchi russi, soprattutto contro le infrastrutture civili. I due capi di Stato hanno anche discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali e delle priorità per il 2024, in particolare i progetti transfrontalieri di reciproco interesse e il desiderio comune di fare progressi in direzione di un partenariato strategico. Iohannis ha sottolineato l'importanza di rispettare i diritti delle minoranze nazionali e di proseguire un dialogo bilaterale costruttivo, trasparente e basato su principi. Iohannis e Zelensky hanno poi parlato del percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue. (Rob)