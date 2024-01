Gaza: commissaria Johansson, situazione in Medio Oriente è minaccia per flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Gaza e in Medio Oriente è una minaccia per l'aumento dei flussi migratori. Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, a Cipro, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli interni cipriota, Constantinos Ioannou. "La guerra fra Hamas e Israele è una minaccia", ha dichiarato complimentandosi con l'isola di Cipro per i risultati raggiunti nella gestione della migrazione e dichiarando che l'isola nel Mediterraneo non è sola. "Siamo con voi, e lo saremo anche se le cose peggioreranno. La cosa più importante è evitare la situazione di crisi, per questo ne abbiamo discusso a lungo", anche in merito a come "evitare le nuove rotte" migratorie che stanno emergendo riguardo gli arrivi marini e i passaggi "attraverso la Siria e il Libano". L'obiettivo comune, ha poi spiegato Johansson, è quello di "contrastare queste nuove rotte e combattere i trafficanti". (Beb)