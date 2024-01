Bhutan: il Partito democratico popolare dell'ex premier Tobgay vince le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico popolare (Pdp) dell'ex primo ministro Tshering Tobgay ha vinto le elezioni generali celebrate oggi, 9 gennaio, in Bhutan, conquistando quasi due terzi dei seggi nel futuro parlamento. Lo riferiscono i media locali. Stando ai risultati provvisori comunicati dalla commissione elettorale, al Pdp andranno 30 seggi della futura Assemblea nazionale, contro i 17 dei rivali del Partito Tendrel del Bhutan (Btp). I risultati definitivi dovrebbero essere resi pubblici nella giornata di domani. Tobgay, 58 anni, ha studiato negli Stati Uniti (ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica all'Università di Pittsburgh e un master in amministrazione pubblica a Harvard) e ha già ricoperto l'incarico di capo del governo tra il 2013 e il 2018. (segue) (Inn)