Bhutan: il Partito democratico popolare dell'ex premier Tobgay vince le elezioni (3)

- Al centro delle preoccupazioni di molti elettori ci sono state le sfide affrontate dalla giovane generazione del regno, con una disoccupazione giovanile cronica che ha innescato una fuga di cervelli. Secondo la Banca mondiale, il tasso di disoccupazione giovanile del Bhutan è del 29 per cento, mentre la crescita economica si è aggirata in media intorno all’1,7 per cento negli ultimi cinque anni. I giovani cittadini in cerca di migliori opportunità finanziarie ed educative all'estero hanno lasciato il Paese in numero record dalle ultime elezioni, con l'Australia come destinazione principale. Circa 15 mila bhutanesi hanno ottenuto visti lì nei 12 mesi sino a luglio dello scorso anno, secondo un rapporto locale, più del totale dei sei anni precedenti e quasi il due percento della popolazione del regno. (Inn)