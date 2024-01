Carceri: Sappe, a Frosinone detenuto aggredisce polizia, servono ospedali psichiatrici giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri nel carcere di Frosinone un detenuto ha aggredito due poliziotti, causando a uno dei due delle ferite al volto. A denunciare l’episodio è il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). Secondo quanto riferito dal sindacato in una nota, infatti, il detenuto era agitato e affermava di essere “detenuto ingiustamente”, per questo due poliziotti sono intervenuti “cercando di riportarlo alla calma” ma “improvvisa e spropositata la reazione violenta del detenuto: ne è nata una colluttazione e uno dei due colleghi ha avuto la peggio con delle ferite al volto". "È grave che il personale di polizia penitenziaria sia lasciato senza mezzi di protezione - spiegano dal Sappe Franco d'Ascenzi e Piero Pennacchia -, di difesa e senza strumenti di intervento ma soprattutto basta alla gestione di detenuti con problemi psichiatrici. Noi crediamo che la polizia penitenziaria di Frosinone, che ha pure dimostrato grande professionalità e senso del dovere, non debba essere messa nelle condizioni di vivere situazioni di alta tensione sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine per detenuti che non devono stare in un carcere ma in una struttura ad hoc". (segue) (Rer)