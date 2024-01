Ucraina-Italia: ministero Esteri, a Modena revocata concessione sala per mostra su ricostruzione Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Modena ha revocato la concessione di una sala per l'organizzazione di una mostra dedicata alla ricostruzione della città di Mariupol, nella regione di Donetsk, da parte della Russia. Lo ha confermato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nykolenko. "Accogliamo con favore questa decisione. Siamo grati sia al municipio della città che agli ucraini in Italia", ha sottolineato il portavoce. Il ministero degli Esteri ucraino ha anche invitato altre città del mondo a non fornire locali per ospitare "tali provocazioni russe". "Questo sarà un contributo importante alla vittoria dell'Ucraina sull'aggressione russa", ha detto Nykolenko. La mostra si sarebbe dovuta tenere il 20 gennaio. (Kiu)