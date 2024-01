Bangladesh: elezioni, Cina si congratula con la Lega popolare per la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si congratula con il Bangladesh per le elezioni, che si sono svolte in modo tranquillo e nei tempi previsti, e con la Lega popolare bengalese (Ai) per averle vinte. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri della Cina attraverso la portavoce Mao Ning. “Siamo pronti a collaborare con il nuovo governo del Bangladesh sulla base del rispetto reciproco, dell’uguaglianza, del vantaggio per entrambe le parti e della non interferenza negli affari interni per portare avanti la tradizionale amicizia, approfondire la cooperazione di alta qualità sulla Nuova via della seta e conseguire nuovi progressi nella partnership strategica”, ha affermato la portavoce.(Cip)