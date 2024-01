Roma: opposizioni chiedono informativa Piantedosi alla Camera su Acca Larentia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra, Azione ed Italia viva hanno chiesto una informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’Aula della Camera, su quanto avvenuto due giorni fa in occasione della commemorazione dei morti di Acca Larentia, a Roma. “Abbiamo assistito per l’ennesima volta nel nostro Paese alla vergogna, ad una indecente parata fascista, centinaia di persone con braccio teso, al grido di ‘presente’”, ha detto nel suo intervento nell’emiciclo di Montecitorio il deputato di Aves, Nicola Fratoianni. “Sono immagini oggettivamente inquietanti, che stanno facendo il giro del mondo: non è la prima volta che avviene”, ha affermato il parlamentare del Partito democratico, Andrea Casu. “Un fatto grave, gravissimo”, ha osservato il deputato di Azione, Fabrizio Benzoni. "Vorremmo che si aprisse un dibattito in quest’Aula”, ha segnalato la deputata del M5s, Vittoria Baldino. “Ci deve essere una chiarezza nei confronti del Parlamento”, ha sottolineato l’esponente di Iv, Isabella De Monte. (Rin)