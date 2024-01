Trasporto aereo: Eva Air sigla un ordine storico con Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia taiwanese Eva Air ha finalizzato un ordine fermo con Airbus per l'acquisto di 18 A350-1000 a lungo raggio e 15 A321neo a corridoio singolo. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. La compagnia aerea taiwanese diventa così l'ultimo vettore globale in ordine di tempo a scegliere l'A350-1000 per le sue future esigenze per il lungo raggio. Gli aeromobili A321neo apporteranno inoltre nuovi livelli di efficienza al network regionale del vettore. Leader nel settore del lungo raggio, l'A350 è disponibile in due dimensioni: l'A350-900 può ospitare fino a 350 passeggeri in una configurazione standard a tre classi mentre il più grande A350-1000 può ospitare fino a 410 passeggeri. Equipaggiato con versioni dei motori Rolls-Royce di ultima generazione, l'aeromobile può volare fino a 9.700 miglia nautiche (18.000 chilometri) senza scalo, utilizzando il 25 per cento in meno di carburante rispetto alla generazione precedente e con una riduzione analoga delle emissioni di carbonio. Per i passeggeri, l'A350 offre i massimi livelli di comfort in volo con la cabina più silenziosa disponibile, nuovi sistemi di illuminazione e la più recente connettività in volo. La ridotta pressurizzazione della cabina garantisce inoltre che i passeggeri arrivino in condizioni fisiche migliori. La famiglia A350 ha totalizzato oltre 1.000 ordini fermi da parte di 60 clienti in tutto il mondo, e sono più di 570 gli aeromobili attualmente nelle flotte di 39 operatori, che servono principalmente rotte a lungo raggio. L'A321neo fa parte della famiglia A320neo e integra le più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e dispositivi per l'efficienza della cabina che, insieme, consentono un risparmio di carburante del 20 per cento. Con oltre 5.600 ordini da parte di più di cento clienti dal suo lancio, nel 2016, l'A321neo ha conquistato circa il 65 per cento del mercato. (Com)