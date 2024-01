Cultura: ok consiglio comunale a 1 milione per avvio Fondazione Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Regione Lazio, anche in Assemblea capitolina è arrivato il via libera alla liquidazione di un contributo di un milione di euro per l'avvio della neocostituita Fondazione Teatro di Roma. "La proposta che sottoponiamo all'esame dell'Aula riguarda la concreta operatività della Fondazione Teatro di Roma una delle più importanti della Capitale a cui afferiscono i teatri Argentina, Torlonia, India, Valle", ha spiegato l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, illustrando il documento in Aula Giulio Cesare. "La delibera attiene all'erogazione del contributo di un milione di euro da destinare a fondo di dotazione per l'avvio della fondazione, l'importo è stato stanziato in sede di bilancio a luglio 2023 e definito a seguito delle valutazioni fatte con l'altro socio, la Regione Lazio: si è deciso di fornire un uguale apporto per assicurare la piena realizzazione della fondazione fino alla scadenza al 31 dicembre 2050. La Regione Lazio ha provveduto a luglio scorso a liquidare il milione di propria spettanza - ha spiegato Gotor - e anche il Comune di Roma terrà fede all'impegno. Il nuovo presidente è stato designato ed è Francesco Siciliano. A giorni ci sarà la nomina del nuovo direttore generale, a seguito della procedura di evidenza pubblica che si sta svolgendo in questi giorni. Sviluppiamo un'istituzione teatrale più forte e adeguata alle sfide che Roma richiede e che i nostri tempi impongono". Il documento in Assemblea capitolina è stato approvato con 24 voti favorevoli e 7 astenuti: tra questi ultimi il gruppo di Fratelli d'Italia. (Rer)