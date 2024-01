Tunisia: Amnesty chiede il rilascio del giornalista El Heni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consulente per la difesa di Amnesty International, Fida Hammami, ha chiesto il rilascio immediato del giornalista radiofonico ed editorialista tunisino, Zied el Heni, in vista del processo atteso per domani, 10 gennaio. El Heni è stato arrestato il 28 dicembre 2023 in seguito alle critiche rivolte alla ministra del Commercio, Kalthoum Ben Rejeb, durante una trasmissione sull'emittente privata "Ifm". In quell’occasione, El Heni aveva suggerito alla ministra “di dimettersi se incapace di svolgere le sue funzioni". Il primo gennaio, il procuratore generale ha accusato El Heni di aver “utilizzato la rete di telecomunicazioni per insultare altre persone” sulla base dell’articolo 86 del Codice delle telecomunicazioni, che prevede fino a due anni di reclusione a il pagamento di una multa. Finora il giornalista è stato interrogato tre volte. (segue) (Res)