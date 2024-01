Tunisia: Amnesty chiede il rilascio del giornalista El Heni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le autorità tunisine persistono nel loro agghiacciante disprezzo per la libertà di espressione, punendo ancora un'altra persona semplicemente per aver criticato i funzionari governativi – ha affermato Hammami -. È profondamente vergognoso che Zied el Heni sia dietro le sbarre e, se condannato, potrebbe rischiare due anni di carcere e una multa solo per il suo commento politico critico. È una delle decine di persone che sono state arbitrariamente arrestate e perseguite dalle autorità tunisine dopo la presa del potere da parte del presidente Kais Saied nel luglio 2021 semplicemente per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione”. Nella sua dichiarazione, l’attivista di Amnesty ha sollecitato le autorità tunisine “a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Zied el Heni e ritirare tutte le accuse contro di lui poiché derivano esclusivamente dall'esercizio dei suoi diritti umani”. Inoltre, ha proseguito, “mentre il popolo tunisino commemora il 12esimo anniversario della rivoluzione, le autorità continuano a reprimere la libertà di espressione nel Paese. Invece di perseguire i giornalisti per aver espresso le loro opinioni, le autorità dovrebbero difendere il diritto alla libertà di espressione duramente conquistato e porre fine alle ritorsioni contro le critiche e il dissenso”. (Res)