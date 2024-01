Roma: bivacco in piazza Vittorio Emanuele, fermati in tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo bivaccavano distesi su cartoni e circondati da rifiuti in piazza Vittorio Emanuele a Roma, tanto che i residenti della zona avevano già allertato le forze dell'ordine. Tre uomini indiani sono stati fermati dalla polizia, lì dove erano soliti accamparsi, in prossimità via Buonarroti. I tre, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, impedivano il passaggio e la loro presenza era già stata segnalata da alcuni residenti. Controllati, non avevano documenti di riconoscimento, e sono stati quindi condotti al centro di fotosegnalamento per le verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale e sottoposti a ordine di allontanamento. Uno di loro è risultato avere dei precedenti penali per lesioni e minacce a pubblico ufficiale. I controlli a contrasto del degrado urbano proseguiranno nei prossimi giorni. Solo nell'ultima settimana sono stati 4 gli interventi del gruppo centro dei vigili urbani a Piazza Vittorio su fenomeni legati al bivacco, anche grazie alla collaborazione del personale Ama. (Rer)