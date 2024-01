© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un mezzo pesante in avaria, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 148 "Pontina", in direzione Terracina, all'altezza del km 21. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed ha occupato parte della sede stradale. Il traffico viene temporaneamente deviato verso Pratica di Mare. Lo comunica Anas. (Com)