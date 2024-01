Imprese: Calandrini (Fd'I), decreto attuativo microcredito coronamento percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho accolto davvero con grande soddisfazione la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell'Economia e Finanze numero 211 del 20 novembre 2023, che ha potenziato lo strumento del microcredito. Si tratta del coronamento di un percorso iniziato nel 2021, quando, con il sostegno di Fratelli d'Italia, presentai l'emendamento a mia prima firma che venne inserito nel maxi emendamento alla manovra di Bilancio. Mancava il passaggio del decreto attuativo che oggi rende finalmente operativa la nuova normativa". Lo dichiara, in una nota, il senatore Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio di palazzo Madama. "Tante le novità che diventeranno effettive in questi giorni: viene triplicato l'importo massimo dei finanziamenti concedibili attraverso lo strumento del microcredito, che passa da 25.000 a 75.000 euro, mentre per le imprese in forma di Srl questo limite sale a 100.000 euro - continua il parlamentare -. La durata massima dei prestiti viene allungata da 7 a 10 anni. Si tratta di una misura di buon senso, che va incontro alle esigenze delle Piccole e e medie imprese, che finora hanno subito un evidente distacco con il sistema bancario. Con la modifica alla disciplina del Microcredito viene garantito un sostegno alle aziende che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico". (Com)