Sardegna: grande festa a Oristano per la centenaria Giannetta Marongiu

- Grande festa a Oristano per la centenaria Giannetta Marongiu. Ieri, insieme alla famiglia e agli amici ha spento le candeline per il suo centesimo compleanno. A festeggiarla c’era anche l’Assessore comunale Ivano Cuccu che le ha donato una targa ricordo a nome del Sindaco Massimiliano Sanna e dell’intera comunità cittadina. Nata a Cabras l’8 gennaio 1924, signora Giannetta si sposò con Antonino Cadeddu e si trasferì a Oristano negli anni ’50 del secolo scorso. Insieme al marito per tanti anni ha collaborato nella conduzione del bar e sala da biliardo di via Figoli molto nota e frequentata. Madre di tre figli, Augusto, Carlo e Pierfranco, oggi ha 3 nipoti e 6 pronipoti. Ieri erano tutti con lei per festeggiarla in occasione di questo importante traguardo. Grande appassionata di maglia e uncinetto. Ha sempre amato dedicarsi al giardinaggio e ancora oggi cura piante e fiori con scrupolo e passione. È sempre stata molto religiosa. I figli la descrivono come una abilissima cuoca e raccontano che Peppetto Pau, che oltre che per la sua cultura era famoso per l’abilità tra i fornelli, amava frequentare la casa di Antonino Cadeddu e assaporare i gustosissimi pollastrelli ruspanti al sugo preparati dalla signora Giannetta. (Rsc)