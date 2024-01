© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle Zone economiche speciali "per ora l'unica certezza è l'incertezza, il peggior nemico di chi fa impresa. Gli incarichi dei commissari delle otto vecchie Zes sono scaduti, il dpcm di proroga ancora non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il risultato? Tutto fermo. A danno di investitori e territori". Lo scrive su X (ex Twitter) Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)