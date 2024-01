Lombardia: Di Marco (M5s), quanto presentato da Bertolaso è istituzionalizzazione del gettonismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto “presentato oggi dall'Assessore Bertolaso, piuttosto che lo stop alla pratica dei medici a gettone, somiglia più all'istituzionalizzazione del "gettonismo", attraverso liste dalle quali le strutture possono attingere professionisti”. Lo comunica in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, in merito all'apertura del bando, dell'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, per il reclutamento di personale medico cui conferire incarichi libero professionali, comunicato dall'Assessore al Welfare Guido Bertolaso. “Un elenco certamente più ordinato rispetto a prima, ma che poco ha a che vedere con l'assunzione dei medici all'interno delle strutture. Assunzioni che non si fanno con gli annunci e con le conferenze stampa, ma attraverso lo stanziamento di risorse e investimenti”, chiosa Di Marco. (Com)