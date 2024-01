Israele: ministro Sicurezza a Blinken, "non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza nazionale d'Israele e leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, Itamar Ben Gvir, si è rivolto al segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, dichiarando che “non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas, è il momento di usare quel grosso bastone". Lo ha annunciato lo stesso Gvir su X (ex Twitter). Il commento del ministro arriva mentre il segretario Usa è in visita in Israele, a Tel Aviv, per incontrare diverse figure governative, nel tentativo di porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele e garantire l'accesso di aiuti umanitari nella Striscia. Il segretario Usa ha incontrato stamattina il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu e il presidente israeliano, Isaac Herzog, ma è in programma anche un incontro con il gabinetto di guerra e le famiglie di alcuni degli ostaggi rapiti dalle milizie di Hamas il 7 ottobre scorso.(Res)