Alimentare: Coldiretti-Censis, sì a doggy bag da un italiano su due (2)

- Le strategie antispreco si applicano ormai a tutti i versanti, rilevano Coldiretti-Censis, a partire dall'ufficio dove oltre un italiano su due (54 per cento) che lavora si porta la gavetta, con pasti preparati spesso con avanzi di pasti precedenti. Ma la difesa delle tasche passa anche da una maggiore attenzione alle cose da mettere nel carrello. Secondo Coldiretti-Censis, il 77 per cento degli italiani prepara regolarmente una lista della spesa con relativa programmazione di cosa comperare che aiuta a tenere sotto controllo gli acquisti d'impulso ed a gestire con più oculatezza i budget familiari. E con acquisti più responsabili cresce anche il fenomeno dei farmers market. "Il 54 per cento dei cittadini compra nei mercati dei contadini con l'obiettivo di sostenere le realtà locali, ridurre l'impatto ambientale dei lunghi trasporti e garantirsi prodotti più freschi che durano di più", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel precisare che si tratta di "un impegno sostenuto dalla Coldiretti con la realizzazione la più estesa rete di vendita diretta nel mondo, quindicimila agricoltori aderenti in quasi 1.200 mercati lungo la Penisola dove hanno fatto la spesa 20 milioni di italiani". (Com)