Piano Mattei: Pastorella (Azione), governo temporeggia perché senza strategia

- "Ci viene chiesto di votare un Piano dai contorni sfumati e poco chiari. Il governo ne parla in continuazione, ma le sue disposizioni rimangono tuttora un mistero. Con questo decreto, purtroppo, non si fa altro che prendere tempo senza entrare nel merito dei contenuti. Manca una strategia e mancano le risorse, come ha ricordato più volte il governo; l'unica cosa che appare chiara è che l'interesse nazionale viene ricercato soltanto con un approccio securitario di contrasto ai flussi migratori. In questo quadro internazionale e geopolitico davvero complesso, di Enrico Mattei si dovrebbe recuperare seriamente l'approccio e lo spirito paritario, magari ragionando con una prospettiva europea, visto che la partita si gioca a livello continentale". Lo ha detto Giulia Pastorella, deputata di Azione, nel corso della discussione generale sul decreto legge Piano Mattei, alla Camera. (Rin)