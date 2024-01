Serbia: rivista “Mat”, settore dell’edilizia contribuisce per il 5,5 per cento al Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo del settore dell'edilizia al Pil della Serbia è pari a circa il 5,5 per cento ed è maggiore di quello di trasporti, telecomunicazioni ed energia. Lo ha riferito la rivista economica "Mat". Ci sono alcuni segnali per i quali nel terzo e nel quarto trimestre del 2023 si è registrato un miglioramento dell'attività nel settore dell'edilizia abitativa rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo l'analisi di “Mat”, sebbene nei tre anni precedenti si sia verificato un grande aumento dei prezzi degli appartamenti, soprattutto per le nuove costruzioni, i prezzi nel 2023 sono saliti a un ritmo lievemente più moderato e ci si aspetta che la contrazione della domanda metta fine agli aumenti. Infine, la rivista sottolinea che nei primi sei mesi del 2023 il numero totale delle compravendite immobiliari è diminuito del 14,1 per cento rispetto all'anno precedente. (Seb)