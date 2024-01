India-Regno Unito: incontro ministri Difesa, focus su cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha incontrato oggi a Londra l’omologo del Regno Unito, Grant Shapps, con cui ha parlato della cooperazione di settore, in particolare del potenziamento della collaborazione industriale. Il colloquio è stato seguito dalla firma di due documenti: un memorandum d’intesa sullo scambio di cadetti e una lettera di accordo tra l’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo per la difesa (Drdo) indiana e il Laboratorio di scienza e tecnologia per la difesa (Dstl) britannico. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi. Singh, si legge nella nota, ha evidenziato la crescente convergenza strategica tra i due Paesi, soprattutto riguardo all’Indo-Pacifico. Shapps ha sottolineato che i due Paesi sono partner naturali con molti obiettivi condivisi. Singh, giunto ieri, ha iniziato gli impegni della giornata odierna rendendo omaggio alla statua del Mahatma Gandhi a Tavistock Square. Secondo l’agenda della visita annunciata dal suo ministero dovrebbe essere ricevuto anche dal primo ministro britannico, Rishi Sunak, e dal ministro degli Esteri, David Cameron. Inoltre, incontrerà esponenti del mondo imprenditoriale e una rappresentanza della comunità indiana.(Inn)