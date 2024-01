Speciale energia: la Libia è il secondo Paese al mondo dove la benzina costa meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è il secondo Paese al mondo dove il carburante è meno caro, dal momento che il prezzo medio di un litro benzina è poco meno di tre centesimi (0,028 euro). Lo ha reso noto un rapporto pubblicato sul sito web Global Petroleum Price, citato dal quotidiano libico “Al Wasat”, secondo cui in testa alla classifica delle nazioni in cui la benzina costa meno ci sarebbe l’Iran, con un prezzo medio di 0,26 euro. Hong Kong è, invece, il luogo più caro in cui fare rifornimento, con un prezzo medio di 2,83 euro. Il rapporto segnala che le differenze nei prezzi della benzina dipendono da tasse e sussidi statali: “I paesi hanno accesso agli stessi costi del petrolio sui mercati internazionali, ma sono i governi a decidere di imporre tasse diverse. Di conseguenza, il prezzo al dettaglio della benzina cambia”, si legge nel sito. Secondo Global Petroleum Price, il prezzo medio di un litro di benzina nel mondo è di circa 1,18 euro. Diversi importanti Paesi produttori di petrolio, tra cui Venezuela, Kuwait e Arabia Saudita, godono di costi interni del carburante molto bassi. D’altro canto, i prezzi della benzina stanno aumentando in modo significativo in Paesi come Monaco, dove il prezzo di un litro si aggira intono ai 2,15 euro, e in Norvegia, dove il prezzo raggiunge i 1,87 euro al litro. (Lit)