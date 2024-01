Speciale energia: Simiani (Pd), unica via su impianti a biomasse ravvicinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in uno stesso territorio vi sono più impianti di energia elettrica alimentati a biomasse è necessaria una Valutazione di impatto ambientale (Via) cumulativa e non singola che tenga conto delle emissioni complessive. La nascita o l'ampliamento di impianti è un fatto sicuramente positivo, ma richiede una valutazione aggiuntiva per bilanciare lo sfruttamento energetico delle fonti rinnovabili con la tutela ambientale. Su questa tematica, sollecitata da molte comunità, ho presentato un emendamento al decreto Energia che verrà discusso nei prossimi giorni a Montecitorio". Lo afferma Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente alla Camera. (Rin)