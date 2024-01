Speciale energia: Regno Unito, deputato conservatore si dimette dopo critiche su nuove estrazioni in Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conservatore britannico Chris Skidmore, che in passato ha ricoperto il ruolo di ex sottosegretario all'Energia, ha presentato formalmente le sue dimissioni da deputato di Kingswood, vicino alla città inglese di Bristol, per protestare contro la decisione del premier Rishi Sunak di rilasciare nuove licenze per petrolio e gas nel Mare del Nord. Lo stesso Skidmore ha pubblicato la sua lettera di dimissioni sul suo profilo X. "La scelta che abbiamo di fronte è se investire nelle industrie del futuro o restare legati a quelle del passato. Nessuno ha mai negato che non avremo bisogno del petrolio e del gas che utilizziamo oggi, ma cercare di aprire in futuro nuove fonti di combustibili fossili, che saranno venduti sui mercati internazionali e di proprietà di società straniere, non farà nulla per la nostra sicurezza energetica", ha dichiarato il deputato conservatore, che ha aggiunto: "Non posso più restare a guardare. La crisi climatica che affrontiamo è troppo importante per essere politicizzata o ignorata". (Rel)