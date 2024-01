Speciale energia: Nigeria, accuse di corruzione, Tiubu sospende il ministro degli Affari umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha sospeso il ministro degli Affari umanitari, Betta Edu, con effetto immediato e ha chiesto all'organismo di vigilanza sulla corruzione di indagare sulle transazioni finanziarie che coinvolgono il suo ministero. Lo ha annunciato alla stampa il portavoce del presidente, Ajuri Ngelale, affermando che il presidente ha ordinato alla Commissione per i crimini economici e finanziari (Efcc) di condurre un'indagine approfondita su tutti gli aspetti delle transazioni finanziarie che coinvolgono il ministero di Edu. Si tratta del primo ministro ad essere sospeso a meno di sei mesi dalla sua nomina da parte del presidente Bola Tinubu, che ha vinto le contestate elezioni dello scorso anno promettendo di rilanciare la crescita nella più grande economia africana e combattere la corruzione. Tinubu ha chiesto a un comitato guidato dal ministro delle Finanze, Wale Edun, di rivedere il quadro dei programmi di protezione sociale destinati alle famiglie povere nel tentativo di riconquistare la fiducia del pubblico. La Nigeria, la più grande economia e produttrice di energia dell’Africa, lotta da decenni contro la corruzione endemica tra gli alti funzionari pubblici e l’élite politica, che molti nigeriani attribuiscono alla povertà diffusa nel Paese. (Res)