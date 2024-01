Speciale energia: Albania-Italia, ambasciatore Bucci, comitato congiunto su investimenti è foro di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato congiunto sugli investimenti è un foro di cooperazione economica. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “L’abbiamo istituito con l’obiettivo di accrescere gli investimenti italiani in Albania nei settori strategici, come energia, infrastrutture, grandi opere e agroindustria”, ha aggiunto Bucci. (Res)