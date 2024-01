Sport: Bonessio (Avs Roma), Baskin è inclusivo, Eisi e centri sportivi insieme per ampliarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in commissione capitolina Sport sono state presentate alcune delle attività sportive inclusive che i rappresentanti Eisi, Ente italiano sport inclusivi riconosciuto dal Cip come Ente di promozione degli sport paralimpici, stanno cercando di promuovere in tutti i Municipi di Roma. Tra queste attività, il Baskin "rappresenta la massima espressione di sport inclusivo, accessibile e aperto a tutti perché viene praticato insieme da persone con diverse disabilità e soggetti normodotati. Tutti, in base alle differenti funzionalità motorie e alla diversificazione delle abilità, possono praticare sport, giocare e valorizzare al massimo le proprie capacità, al di là della finalità esclusivamente agonistica-sportiva". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio dell'Alleanza verdi sinistra, presidente della commissione Sport. "L'iniziativa, che presto verrà presentata nelle diverse realtà territoriali capitoline, non prevede in alcun modo di privare di spazi chi già organizza le attività sportive di base nei Centri sportivi Municipali, bensì si propone di reperire la disponibilità delle società affidatarie dei Ccssmm a individuare fasce orarie residue durante le quali organizzare questa tipologia di attività in modo da ampliare e arricchire l'offerta sportiva inclusiva a livello municipale", conclude Bonessio. (Com)