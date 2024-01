Libano: ministro Esteri, fattorie di Shebaa “pilastro” per far cessare tensioni con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, ha dichiarato che "le fattorie di Shebaa sono un pilastro (per arrivare a una) soluzione e alla cessazione delle tensioni nel sud”. In seguito all’attacco dello scorso 7 ottobre da parte del movimento islamista palestinese Hamas infatti si sono intensificati gli scontri tra Israele e il partito sciita filo-iraniano Hezbollah. La dichiarazione è arrivata oggi, durante un incontro tra il ministro e il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean Pierre Lacroix, arrivato ieri a Beirut, secondo quanto riferito dalla Forza di interposizione dell’Onu nel sud del Libano (Unifil). Il ministro ha fatto riferimento all’area composta da diciotto fattorie situate tra Siria, Libano e Israele, contesa tra Beirut e Tel Aviv. Bou Habib ha aggiunto che "l'esercito libanese è un partner fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità nel sud, e il fatto che Israele lo abbia preso di mira con 34 attacchi dall'inizio della guerra a Gaza mina gli sforzi per mantenere la pace e la sicurezza". A sua volta, il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha ricevuto Lacroix, alla presenza della coordinatrice speciale dell'Onu per il Libano, Joanna Wronecka, e del comandante di Unifil, generale Aroldo Lazaro. "Il Libano cerca una stabilità permanente e chiede una soluzione pacifica duratura, ma in cambio riceviamo dagli inviati internazionali avvertimenti di una guerra contro il nostro Paese", ha affermato Miqati, che ha ribadito "la volontà del Libano di avviare negoziati per raggiungere un processo di stabilità a lungo termine nel sud e ai confini settentrionali della Palestina occupata, e di aderire alle risoluzioni internazionali, all'accordo di armistizio e alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Da parte sua, Lacroix ha esortato "tutte le parti a mantenere la calma, a sostenere l'esercito nel sud del Libano e a continuare la stretta cooperazione tra questo e l'Unifil". (Lib)