Tlc: rete mobile Fastweb la più veloce d'Italia per Ookla (2)

- Con questo riconoscimento che certifica la straordinaria performance della sua rete mobile nell'ultimo anno e mezzo, Fastweb consolida ulteriormente la propria leadership tecnologica anche attraverso lo sviluppo della rete mobile 5G che oggi raggiunge oltre il 70 per cento della popolazione ed è in grado di abilitare servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni. "La nuova classifica di Ookla conferma ancora una volta la solidità della nostra strategia di investire continuamente sulle infrastrutture per offrire ai nostri clienti la massima velocità e la migliore performance di rete" ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. "Un traguardo importante frutto della nostra propensione all'innovazione che ci differenzia sul mercato e ci posiziona come azienda leader nell'offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti", ha concluso. (Rin)