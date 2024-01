Tlc: rete mobile Fastweb la più veloce d'Italia per Ookla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la terza volta consecutiva Fastweb si conferma l'operatore mobile più veloce d'Italia secondo Ookla, la società leader nella data analysis e nelle applicazioni di testing per reti fisse e mobili a livello mondiale, conosciuta per aver sviluppato Speedtest. Dopo il riconoscimento ottenuto nel terzo e quarto trimestre del 2022 e successivamente anche nel primo e secondo trimestre del 2023, Fastweb riconferma il proprio primato anche per il terzo e quarto trimestre dell'anno appena concluso ricevendo da Ookla lo Speedtest Award per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile. Negli ultimi sei mesi del 2023 Ookla ha confrontato i risultati di 314.239 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo "Speed Score" di ogni operatore. La rete mobile di Fastweb ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità con un valore medio pari a 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload, totalizzando uno "Speed Score" combinato di 93,56 - il più alto registrato in Italia. (segue) (Rin)