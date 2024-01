Ex Ilva: Calenda a M5s, come sempre avete lasciato conto da pagare a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- "La procedura di aggiudicazione di Ilva a Mittal si è conclusa con il Conte I a seguito della firma dell’accordo sul lavoro. Rivedere il brillante video di Di Maio con dichiarazioni trionfalistiche. E i miei complimenti successivi per aver cambiato idea", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo al presidente dei senatori M5s, Stefano Pautuanelli, che ha indicato Renzi e Calenda come responsabili dell'errore di affidare il Gruppo a Mittal. "Poi avete cambiato idea di nuovo e fatto saltare l’accordo perché erano andate male le europee. Poi avete minacciato di fare la madre di tutte le cause a Mittal. Poi avete cambiato idea e fatto una società con Mittal in maggioranza senza alcuna garanzia", continua Calenda. "Poi avete promesso l’acciaio green. Poi avete lasciato da pagare agli italiani il conto di tutte queste cazzate. Come sempre", conclude. (Rin)