Roma: Pd, test accesso medicina, aderiamo a manifestazione comitato in piazza Santi Apostoli

- Oggi saremo in piazza Santi Apostoli. Aderiamo alla manifestazione organizzata dal comitato "Io non ho imbrogliato" per protestare contro le irregolarità riscontrate nei nuovi test di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria, i Tolc Med e Vet, e per chiedere norme e misure adeguate per dare più dignità a tutta la professione medica. Lo dichiarano il consigliere capitolino Lorenzo Marinone e i membri della segreteria romana del Pd, Rosa Ferraro e Fabrizio Grant. "L'attuale situazione sta creando notevoli difficoltà e incertezze a tante studentesse e tanti studenti, mentre il sistema sanitario nazionale attraversa un periodo di forte criticità per la riduzione di fondi e per il reperimento di nuove figure sanitarie. Servono più medici, più dignità alla professione, salari adeguati, maggiori investimenti sulla sanità pubblica, regole certe e trasparenti per l'accesso ai percorsi universitari, regole che tutelino la qualità della formazione senza ostacolare le nuove iscrizioni. Oggi siamo in piazza, a Roma, al fianco di tanti giovani studenti per chiedere al Governo e al ministro dell'Università e della Ricerca risposte urgenti e soluzioni a una situazione ormai critica", concludono. (Com)