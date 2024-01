Sanità: Fazzone (FI), ospedali Latina allo stremo, contributo a Rocca per soluzioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo fattivo alla risoluzione delle tante criticità che costellano la sanità nel Lazio in generale e nella provincia di Latina, in particolare. Questo l'obiettivo dell'analisi che Forza Italia ha inviato al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "per dare ad un settore, ed ai lavoratori interessati, fondamentale per la vita dei cittadini, la dignità che merita". Lo rende noto il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone. "Cartina al tornasole della drammatica situazione in essere è lo stato in cui versano i Pronto soccorso degli ospedali del territorio pontino che rappresentano più che mai, grazie all'impegno e sacrificio costante del personale impiegato, un baluardo di resistenza civile oltre che sanitario - aggiunge Fazzone -. Il Lazio detiene, in Italia, la maglia nera in fatto di tempi di attesa, tra la visita medica e le dimissioni presso un reparto di ricovero per acuti. Nella regione l'ospedale di riferimento della provincia di Latina, il Santa Maria Goretti, solo per fare un esempio, vede i pazienti attendere un posto letto anche due giorni, con picchi anche superiori in periodi come questo in cui a causa dell'influenza e della recrudescenza delle infezioni da Covid i cittadini si recano in ospedale per avere assistenza". (segue) (Com)