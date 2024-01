Sanità: Fazzone (FI), ospedali Latina allo stremo, contributo a Rocca per soluzioni concrete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di apprendere che nei prossimi mesi i pronto soccorso di Latina e Formia vedranno un incremento di posti letto grazie alla realizzazione di strutture aggiuntive ma quello che serve è un intervento a lungo termine, risolutivo, per l'implementazione delle piante organiche destinate all'emergenza urgenza, per l'adeguamento delle strutture, per l'ammodernamento delle attrezzature - continua il senatore Fazzone -. A peggiorare un quadro già inquietante il fatto che ad oggi non esistono sul territorio strutture intermedie in grado di gestire e drenare i pazienti che si sentono disorientati e privi di qualsiasi certezza causata da un'offerta territoriale frammentata, disomogenea ed incapace di dare risposte alle esigenze delle nostre comunità". Per quanto riguarda il personale gli approfondimenti effettuati sul territorio provinciale di Latina, ospedali, presidi ospedalieri sede di Dea di I e II livello, distretti e strutture sanitarie di prossimità, "hanno portato alla luce una situazione che va oltre la soglia dell'emergenza - sottolinea Fazzone -. I numeri emersi dalle indagini basate sul materiale di letteratura disponibile, sono enormi. Anche se fossero in eccesso e se ne prendesse in considerazione solo il 50 per cento il divario tra la pianta organica necessaria nei presidi ospedalieri della provincia di Latina e quella effettiva testimonierebbe comunque lo stato di assoluta emergenza in cui si è costretti a vivere". (segue) (Com)