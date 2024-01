Sanità: Fazzone (FI), ospedali Latina allo stremo, contributo a Rocca per soluzioni concrete (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine di Forza Italia, tra medici e professioni sanitarie (Oss, infermieri, collaboratori tecnico professionali, assistenti sociali, ostetriche, fisici, veterinari, tecnici della prevenzione, di laboratorio, biologi, farmacisti) per l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina (Dea di II livello) si evidenzia una carenza di 501 unità, per il Dono Svizzero di Formia (Dea di I livello) una carenza di 254 unità, per il Fiorini di Terracina una carenza di 128 unità e per il San Giovanni di Dio di Fondi una carenza di 79 unità, per un totale di 962 unità in meno rispetto alle esigenze. Mentre per quanto concerne i 5 Distretti sanitari in cui è suddivisa la Asl di Latina risulta una carenza di 185 unità rispetto al fabbisogno. "Le criticità ormai strutturali sotto il profilo del sottodimensionamento delle piante organiche sono testimoniate dal ricorso, con ulteriore aggravio di costi per le casse pubbliche, a ditte esterne per la fornitura di personale a tempo determinato - continua Fazzone -. Le ultime scelte effettuate in materia sanitaria, a partire dalla deliberazione regionale sull'organizzazione della rete ospedaliera 2024 – 2026, che evidenzia rispetto al 2021 una diminuzione dei posti letto nei nosocomi pontini, si focalizzano sulla realizzazione di ospedali e case di comunità, piuttosto che sui nuovi ospedali di Latina e del Golfo, ma non tengono in considerazione il fattore chiave dell'assistenza sanitaria che è il personale. Costruire nuove strutture e non essere in grado di fornire adeguata assistenza neanche in quelle esistenti è un boomerang che contribuisce solo al processo, oggi inarrestabile, di destrutturazione del nostro sistema sanitario a livello provinciale prima e regionale poi", spiega il coordinatore Fazzone. (segue) (Com)