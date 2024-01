Sanità: Fazzone (FI), ospedali Latina allo stremo, contributo a Rocca per soluzioni concrete (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro servizio sanitario cresce e si rafforza "solo se esistono risorse immateriali, visioni e prospettive, che lo alimentano rendendolo flessibile, resistente, sostenibile in relazione ai mutamenti della società e allo stesso tempo dando senso a chi vi opera ogni giorno - sottolinea ancora Fazzone -. Per questo riteniamo urgenti e non procrastinabili, ed oggetto di una precisa programmazione e attuazione, oltre all'adeguamento del personale la compiuta realizzazione del Dea di II livello dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, la valorizzazione ed il potenziamento dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e dell'ospedale Fiorini di Terracina, il monitoraggio delle fasi propedeutiche alla realizzazione del nuovo ospedale di Latina e del nuovo ospedale del Golfo e la realizzazione di una rete assistenziale territoriale radicata, funzionale e rispettosa del principio di prossimità dei servizi mirata anche al decongestionamento dei pronto soccorso ospedalieri. Siamo certi che il presidente Rocca coglierà la bontà dell'analisi avanzata e troverà, in accordo con la maggioranza che lo sostiene, modalità e strumenti per dare alla sanità del nostro territorio la svolta che merita e attende inascoltata da troppo tempo", conclude Fazzone. (Com)