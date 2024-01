Strage Erba: ok da Corte d'Appello Brescia su revisione processo, udienza a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà il primo di marzo davanti alla Corte d'Appello di Brescia il processo di revisione per la strage di Erba a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati in Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel paese del Comasco l'11 dicembre 2006 che provocò la morte di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. La Corte d'appello di Brescia ha accolto e riunito le due istanze di revisione presentate dai legali di Romano e Bazzi e nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere. (Rem)