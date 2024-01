Roma: inaugurate alla Garbatella 2 pietre d'inciampo in ricordo partigiani Felici e De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurate questa mattina nel territorio del Municipio Roma VIII due pietre d'inciampo dedicate a Giuseppe Felici e Libero De Angelis, entrambi partigiani sottratti alla vita in giovane età dai soldati tedeschi, figli della Resistenza e della Garbatella. L'installazione è avvenuta in via Massaia 22 e 65 alla Garbatella e rientra nel progetto complessivo dell'associazione Arte in Memoria di fare della memoria un monumento in cui 'imbattersi' nel quotidiano dei nostri tempi e dei nostri luoghi. Giuseppe Felici, nato a Roma il 6 gennaio 1923, morto fucilato a Campo Reatino il 9 aprile 1944 è stato un militare e partigiano italiano, decorato con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria nel corso della Seconda guerra mondiale. Libero De Angelis, cresciuto nel Lotto 28 alla Garbatella, patriota socialista e partigiano delle Brigate Matteotti, fu arrestato e condotto a via Tasso il 3 aprile '44, quindi trucidato a La Storta durante la ritirata nazista proprio il 4 giugno 1944 insieme ad altri prigionieri. (segue) (Com)