Roma: inaugurate alla Garbatella 2 pietre d'inciampo in ricordo partigiani Felici e De Angelis (2)

- All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, l'assessora municipale alla Cultura, Maya Vetri, il sindaco di Leonessa, Gianluca Gizzi, Bice Migliau dell'associazione Arte in Memoria e Marco Serafino Fiammelli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Presente anche una rappresentanza delle sezioni territoriali dell'Anpi e studenti e insegnanti delle scuole Moscati e Macinghi Strozzi. "In questo modo vogliamo fare in modo che il ricordo – ha detto il presidente Amedeo Ciaccheri - sia materia viva e funga da stimolo di approfondimento delle narrazioni, e di ascolto attivo da parte delle nuove generazioni. L'arte – ha concluso Ciaccheri - svolge così al contempo da monito e da racconto, inserendosi nel tessuto urbano come biografia eterna di ciò che è stato e che la rete di civili e istituzioni può impegnarsi a far sì che non si ripeta". "E se come sostiene D. Huberman – ha ricordato l'assessora Maya Vetri – l'immagine ha più memoria e più avvenire di chi la guarda, le pietre incassate nelle strade andranno a costituire una geografia di identità rinvenute per rendere giustizia a vite spezzate e, soprattutto, a contrastare la barbarie con la conoscenza, la consapevolezza, la cultura". (Com)