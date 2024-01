Piano Mattei: Cirielli, Eni investe tantissimo in cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Offendere l’Eni mi sembra una cosa veramente ridicola. L’Eni è una grande multinazionale ed è, forse, una di quelle poche grandi multinazionali che agisce in Africa e che investe tantissimo in cooperazione internazionale". Lo ha affermato, nell’Aula della Camera, il viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, in sede di replica al termine della discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. (Rin)