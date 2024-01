Russia: istituto Ifo, Cina e Turchia forniscono merci sanzionate dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Turchia sono tra i Paesi che forniscono alla Russia merci colpite dalle sanzioni dell'Ue contro questo Stato per la guerra mossa all'Ucraina. È quanto afferma l'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) in uno studio, commissionato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. L'analisi mostra che le esportazioni dell'Ue in Russia sono diminuite di due terzi dall'inizio del conflitto in Ucraina. A causa delle restrizioni all’export imposte dall'Ue e da altri Stati occidentali, in Russia manca un terzo dei prodotti sanzionati. Il mercato di approvvigionamento alternativo più importante è la Cina, da cui la Russia importa il 61 per cento dei beni colpiti da sanzioni, circa il doppio rispetto al 2021. Il 13 per cento proviene, invece, dalla Turchia con un netto aumento dal 3 per cento del 2021. La quota è dell'1 per cento per l'Armenia, dove nello stesso periodo sono raddoppiate le esportazioni dell'Ue. Secondo la vicedirettrice del Centro per il commercio estero dell'Ifo, Feodora Teti, “mel caso della Cina, l'aumento dell'export verso la Russia può essere spiegato, almeno in parte, con una maggiore produzione interna”. Teti ha aggiunto: “Con riguardo a Turchia e Armenia, tuttavia, l'improvviso e forte aumento delle esportazioni verso la Russia fa sorgere il sospetto di un'evasione delle sanzioni”. (Geb)