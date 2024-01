Bosnia: Dodik, a premier ungherese Orban più alta onorificenza Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), il presidente dell'entità Milorad Dodik consegnerà nel pomeriggio a Banja Luka premi, riconoscenze e onorificenze a figure politiche e istituzioni. Seppur non presente alla cerimonia, tra gli assegnatari della più alta onorificenza dell'entità ci sarà quest'anno anche il primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo riporta il sito informativo "Klix". "Il presidente dell'Ungheria, Viktor Orban, ha accettato di ricevere il più alto riconoscimento della Repubblica Srpska, orgoglio e gratificazione verso un uomo che è pronto a rispettarci come una vera realtà politica", ha dichiarato Dodik, ricordando che l'anno scorso la stessa onorificenza era stata assegnata al presidente russo Vladimir Putin. (Seb)